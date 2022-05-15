Телеведущий Притула комментировал финал Евровидения и собрал ₴5,5 миллионов пожертвований

Телеведущий и политик Сергей Притула в Twitter комментировал финал Евровидения. Его подписчики поддержали такую инициативу 5,5 миллионами гривен донатов.

Об этом сообщил Притула.

Подписчики попросили Притулу, который ранее вел отбор на Евровидение, комментировать финал. Сергей сейчас продолжает активно собирать пожертвования для украинской армии.

«Я не собирался отвлекаться от дел помощи ВСУ. Но ваши предложения щедро задонатить меня заинтересовали. Поэтому соглашение: я прокомментирую финал Евровидения, а вы соберете нам миллион гривен для украинской армии», - отметил он накануне финала.

Притула более 4 часов комментировал конкурс и собрал 5,5 миллионов гривен. Деньги пойдут на багги для ВСУ и другие нужды украинской армии.