Николаевский футболист Юрченко вместе с одноклубниками купил автомобиль для нужд ВСУ

Юрченко - справа Николаевский футболист латвийской «Риги» Владлен Юрченко поучаствовал в покупке автомобиля для ВСУ.

Об этом сообщает «Трибуна».

Юрченко помогли его коллеги по клубу – полузащитник сборной Беларуси Юрий Кендыш и украинец Александр Филиппов.

Кроме того, футболисты отправили в Украину гуманитарную помощь. В доставке авто и груза помогли латвийские волонтеры из центра Tavi Draugi.

Напомним, что Юрченко родился в Николаеве и сделал здесь первые шаги в футболе. В 13 лет его заметили селекционеры донецкого «Шахтёра», взрослую карьеру он начал в немецком «Байере». Клуб «Рига» принадлежит российскому миллиардеру Сергею Ломакину.