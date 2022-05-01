Мэр Скадовска уволил чиновников, участвовавших в мероприятиях оккупантов

Мэр временно оккупированного Скадовска Александр Яковлев уволил всех городских чиновников, участвовавших в мероприятиях, организованных россиянами.

Об этом он сообщил в Facebook.

«Я поручил прекратить трудовые отношения со всеми работниками, которые были задействованы или участвовали в мероприятиях, организованных «новой властью» к 9 мая. Поддерживающие мероприятия под флагами страны-агрессора не будут получать заработную плату или другие выплаты за счет бюджетных средств».

«Вообще меня удивляет, насколько легкомысленно отдельные жители «впрягаются» помогать «новой власти». На что рассчитывают? Сегодня уже каждому понятно, что война закончится полным поражением россии и освобождением всех территорий, включая Крым и Донбасс. Возможно, это не будет так быстро, как нам бы хотелось, но непременно будет. Куда они потом денутся? По украинским законам за сотрудничество с оккупантами светит до 15 лет с конфискацией», - отметил он.

Напомним, что Яковлев с начала апреля выехал из города. При этом украинские власти финансируют выплаты зарплат бюджетникам в Скадовске. Местное казначейство закрылось, но выплаты дистанционно проводят из Кировоградской области.