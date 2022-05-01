Найденного в николаевском канализационном коллекторе кота вернули хозяевам

В Николаеве вернули хозяевам кота Марковича, которого нашли на очистных сооружениях водоканала.

Об этом сообщили в Николаевводоканале.

Напомним, что этот кот неизвестным способом попал в канализационную сеть и по коллекторам вышел на очистные сооружения. Работники водоканала его достали, отмыли и покормили. После этого водоканал начал искать хозяев кота.

«Мы получили от вас множество звонков и сообщений «Это мой кот!».

Однако настоящие хозяева Марковича, именно так его зовут, нашлись в тот же день», - говорится в сообщении.