«Укрпочта» выпустит марку, посвященную победе Kalush Orchestra - дизайн согласуют с Евровидением

«Укрпочта» выпустит марку, посвященную победителю музыкального конкурса «Евровидение-2022» - украинской группе Kalush Orchestra.

Об этом генеральный директор акционерного общества «Укрпочта» Игорь Смилянский сообщил в Телеграме.

«Мы поздравляем Kalush с победой на Евровидении. Вы крутые! Укрпочта выпускает марки согласно решению Художественного совета. Но я думаю, у меня будет достаточно аргументов, как у председателя Совета, согласовать и ускорить выпуск марки, посвященный нашим победителям. Как мы это сделали с Русланой и Джамалой», - написал он.

Смилянский добавил, что дизайн марки будет согласован отдельно после согласования с Евровидением.

«Если хотим идти в Европу, нужно уважать права интеллектуальной собственности», – подчеркнул он.

Гендиректор АО «Укрпочта» представил один из вариантов будущей марки и напомнил, что в приложении «Дія», на странице общества в Фейсбуке и его личном телеграм-канале продолжается голосование за марку, которая будет следующей маркой Украины.

«Пока есть бесспорный лидер, но еще 5 дней для определения. А Kalush пойдет вне конкурса», - подчеркнул он.

Напомним, что украинская группа Kalush Orchestra, вышедшая в финал «Евровидения», обратилась ко всей Европе с призывом спасти украинских военных, которые сейчас находятся в Мариуполе на заводе «Азовсталь».