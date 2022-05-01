В Крыму партизаны облили здание оккупационной адмнистрации сине-желтой краской: «Указали захватчикам, что следует покидать полуостров»

В ночь на 16 мая неизвестные облили желтой и голубой краской здание оккупационной администрации в Евпатории в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook.

«Крым – это Украина! В ночь с 15 на 16 мая крымские партизаны указали российским захватчикам на то, что им следует быстрее покидать оккупированный полуостров. Пока что мост через Керченский пролив не взорвали», - написал Чубаров.

Чубаров также опубликовал фото облитого краской здания и отметил, что это здание оккупационной администрации города Евпатория.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа также выразил надежду, что «в следующий раз «коктейль Молотова» также достигнет своей цели».