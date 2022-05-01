Денежную помощь могут получить ВПЛ из еще двух громад Николаевщины

Минреинтеграции расширило перечень громад Николаевщины, жители которых смогут получить денежную помощь как внутренне перемещенные лица.
Приказом Минреинтеграции утвержден обновленный перечень, на основе которого внутренне перемещенным лицам будут производиться выплаты, сообщили в ОВА.
В обновленный перечень территориальных общин, находящихся в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке), добавились еще две общины в Николаевской области.
В перечень вошли:
Баштанский район:
- Баштанская городская территориальная громада;
- Березнеговатская поселковая территориальная громада;
- Гороховская сельская территориальная громада;
– Ингульская сельская территориальная громада;
- Снигиревская городская территориальная громада;
– Широковская сельская территориальная громада.
Вознесенский район:
- Бугская сельская территориальная громада;
- Вознесенская городская территориальная громада;
- Дорошевская сельская территориальная громада;
- Еланецкая поселковая территориальная громада;
– Прибужановская сельская территориальная громада.
Николаевский район:
- Воскресенская поселковая территориальная громада;
- Галициновская сельская территориальная громада;
- Константиновская сельская территориальная громада;
- Куцурубская сельская территориальная громада;
- Николаевская городская территориальная громада;
- Мешково-погореловская сельская территориальная громада;
- Очаковская городская территориальная громада;
- Первомайская поселковая территориальная громада;
- Шевченковская сельская территориальная громада.
Отметим, список не является фиксированным документом – он регулярно актуализируется.