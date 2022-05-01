Денежную помощь могут получить ВПЛ из еще двух громад Николаевщины

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16.05.2022 13:06

Минреинтеграции расширило перечень громад Николаевщины, жители которых смогут получить денежную помощь как внутренне перемещенные лица.

Приказом Минреинтеграции утвержден обновленный перечень, на основе которого внутренне перемещенным лицам будут производиться выплаты, сообщили в ОВА.

В обновленный перечень территориальных общин, находящихся в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке), добавились еще две общины в Николаевской области.

В перечень вошли:

Баштанский район:

- Баштанская городская территориальная громада;

- Березнеговатская поселковая территориальная громада;

- Гороховская сельская территориальная громада;

– Ингульская сельская территориальная громада;

- Снигиревская городская территориальная громада;

– Широковская сельская территориальная громада.

Вознесенский район:

- Бугская сельская территориальная громада;

- Вознесенская городская территориальная громада;

- Дорошевская сельская территориальная громада;

- Еланецкая поселковая территориальная громада;

– Прибужановская сельская территориальная громада.

Николаевский район:

- Воскресенская поселковая территориальная громада;

- Галициновская сельская территориальная громада;

- Константиновская сельская территориальная громада;

- Куцурубская сельская территориальная громада;

- Николаевская городская территориальная громада;

- Мешково-погореловская сельская территориальная громада;

- Очаковская городская территориальная громада;

- Первомайская поселковая территориальная громада;

- Шевченковская сельская территориальная громада.

Отметим, список не является фиксированным документом – он регулярно актуализируется.

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