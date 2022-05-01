В Николаеве переходят на почасовую подачу воды

С 16 мая для николаевцев вода централизованно будет подаваться согласно графику.

Об этом сообщили на коммунальном предприятии «Николаевводоканал».

Вода будет подаваться с 07:00 до 10:00 утром и с 18:00 до 20:00 вечера.

В эти часы только в случае проведения ремонтных работ может не быть воды. В этом случае на предприятии будут давать предупреждение.