В Николаеве переходят на почасовую подачу воды

С 16 мая для николаевцев вода централизованно будет подаваться согласно графику.
Об этом сообщили на коммунальном предприятии «Николаевводоканал».
Вода будет подаваться с 07:00 до 10:00 утром и с 18:00 до 20:00 вечера.
В эти часы только в случае проведения ремонтных работ может не быть воды. В этом случае на предприятии будут давать предупреждение.
«Итак, с 10 часов утра и до 18 часов вечера воды не будет. В этот период работники МКП «Николаевводоканал» с помощью производственных подразделений будут заполнять водопроводную сеть. Ведь сейчас водозабор производится из Бугского лимана, а для этой воды нужно больше времени, чтобы ее очистить и все равно употреблять ее запрещено, а только использовать для хозяйственно-бытовых нужд!» – отметили на КП.