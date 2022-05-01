Около 280 школ в Украине завершили учебный год

В Украине для около 200 тысяч школьников, которые являются учениками почти 280 школ, учебный год уже подошел к концу.

Такие данные озвучил министр образования и науки Сергей Шкарлетт.

В то же время в более чем 12 500 украинских школах, где учатся более 3,6 миллионов детей, учебный процесс еще продолжается.

«По данным департаментов образования и науки областных военных администраций, все ЗЗСО (учреждения общего среднего образования) 15 областей Украины продолжают образовательный процесс в дистанционной форме», – резюмировал глава Министерства образования и науки.

При этом в пяти областях дети учатся еще по смешанной и глазной форме. Еще в пяти регионах школы организовали обучение в дистанционной или смешанной форме, однако есть и случаи продления каникул или приостановки образовательного процесса.

По словам Шкарлета, к обучению в разных областях также привлечены дети, вынужденно переехавшие из родного города из-за войны. Речь идет о около 92 500 учащихся.

Кроме того, в Украине сейчас работают более 4 тысяч садиков для 3 500 дошкольников из других городов.