В медучреждения Николаевщины доставили десять аппаратов ИВЛ и портативный рентген-аппарат

Заведения охраны здравоохранения Николаевской области получили десять аппаратов искусственной вентиляции легких и портативный рентген-аппарат.

Об сообщил начальник управления здравоохранения Николаевской ОВ Максим Безносенко.

По словам Безносенко, благодаря содействию начальника Черновицкой ОВА Сергея Осачука и начальника департамента здравоохранения Черновицкой ОВА Олега Черного Николаевской области передано десять аппаратов ИВЛ и портативный рентген-аппарат.

Далее оборудование будет распределено между специализированными заведениями здравоохранения Николаевщины.

«Управление здравоохранения Николаевской ОВО искренне благодарит за помощь! В это нелегкое для всех нас время поддержка медицинской отрасли бесценна! Объединив усилия, можно справиться с любыми вызовами!», - подчеркнул он.