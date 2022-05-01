Американский философ Фукуяма будет консультировать Украину при восстановлении от последствий войны

Американского философа, политолога и экономиста Френсиса Фукуяму пригласили консультантом в Национальный совет по восстановлению Украины от последствий войны.
Об этом сообщил нардеп Даниил Гетманцев.
При Нацсовете создан Консультативный совет, в который вошли всемирно известные эксперты по экономике:
- Юрий Городниченко, профессор экономики Калифорнийского университета Беркли;
- Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики; ассоциированный профессор Питтсбургского университета.
- Френсис Фукуяма, профессор Стэнфордского университета, директор программы магистратуры по международной политике.
- Майкл Мак-Фол, профессор политических наук Центра по вопросам демократии, развития и верховенства закона при Стэнфордском университете.
- Маттео Патроне, директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа.
- Аруп Банерджи, региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы.
- Владислав Рашкован, заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ.
- Иван Миклош, бывший заместитель премьер-министра, министр финансов, министр экономики в правительствах Словакии.
- Юрий Витренко – украинский экономист, финансист и политик, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».
По словам Гетманцева, работу Нацсовета будет сопровождать компания из топ-3 в мире по стратегическому консалтингу.