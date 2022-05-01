Американский философ Фукуяма будет консультировать Украину при восстановлении от последствий войны

Американского философа, политолога и экономиста Френсиса Фукуяму пригласили консультантом в Национальный совет по восстановлению Украины от последствий войны.

Об этом сообщил нардеп Даниил Гетманцев.

При Нацсовете создан Консультативный совет, в который вошли всемирно известные эксперты по экономике:

- Юрий Городниченко, профессор экономики Калифорнийского университета Беркли; - Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики; ассоциированный профессор Питтсбургского университета. - Френсис Фукуяма, профессор Стэнфордского университета, директор программы магистратуры по международной политике. - Майкл Мак-Фол, профессор политических наук Центра по вопросам демократии, развития и верховенства закона при Стэнфордском университете. - Маттео Патроне, директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа. - Аруп Банерджи, региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы. - Владислав Рашкован, заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ. - Иван Миклош, бывший заместитель премьер-министра, министр финансов, министр экономики в правительствах Словакии. - Юрий Витренко – украинский экономист, финансист и политик, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».

По словам Гетманцева, работу Нацсовета будет сопровождать компания из топ-3 в мире по стратегическому консалтингу.