В Украине аграрии уже засеяли почти 10 миллионов гектар сельхозугодий

Украинские аграрии уже засеяли почти 10 миллионов га сельскохозяйственных угодий из 11,45 миллионов га запланированных.

Об этом сообщила Украинская зерновая ассоциация в Facebook.

«Украина по состоянию на 16.05.2022 засеяла 9,9 миллионов га яровых зерновых и масличных, что составляет 64% от площадей под яровыми зерновыми и масличными в 2021 году» - говорится в сообщении.

Отмечается, что плановые площади под яровые зерновые и масличные в этом году ориентировочно составят 11,45 миллионов га, что на 3,5-4 миллионов га меньше, чем в прошлом году, из-за войны России против Украины, оккупации территорий и заминирования.

Напомним, замглавы ОП Тимошенко заявил, что на Николаевщине аграрии перенастраивают логистику для своей продукции