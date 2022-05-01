Мэр Сенкевич призвал николаевцев не тратить зря воду – пока не могут до конца наполнить систему

В Николаеве пока что не могут до конца наполнить водопроводную систему. Из-за этого в некоторых частях города нет воды или она идет только на нижних этажах домов.

Об этом мэр Александр Сенкевич сообщил во время эфира в социальных сетях.

По словам Сенкевича, вода будет подаваться по графику в отдельных районах, в других районах воду будут подавать весь день.

- После того, как мы подали воду, начался большой разбор воды, люди начали наполнять емкости, поливать огороды. Из-за этого мы не можем прокачать систему. Она месяц стояла без воды, и в некоторых местах есть порывы… Если будет отключение – мы вам об этом сообщим… Из-за того, что не можем наполнить систему, в Соляных не на всех этажах есть вода, в Терновке не везде есть вода. Прошу, без лишней нужды не используйте воду, - сказал Сенкевич.

Также мэр предупредил николаевцев, чтобы они не пили воду из родника в яхт-клубе, потому что в ней повышенный уровень нитратов и следы сточных вод.