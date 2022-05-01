В столице началась церемония прощания с первым Президентом Украины Леонидом Кравчуком

Во вторник, 17 мая, в Киеве началось прощание с первым Президентом Украины Леонидом Кравчуком.

Как известно, 10 мая на 89-м году жизни скончался первый президент независимой Украины Леонид Кравчук. По информации СМИ, умер Кравчук в результате продолжительной болезни.

Церемония прощания в «Украинском доме» началась в 11:00. Попрощаться с Кравчуком пришли множество людей, в том числе его родные и близкие. Похоронят первого Президента на Байковом кладбище.

Как сообщает УП, на центральном входе тело первого президента Украины встречали мэр Киева Виталий Кличко, министр культуры Александр Ткаченко, Александр Мороз и братья Суркисы.

Как пишет «Страна», территорию вокруг «Украинского дома» охраняют сотрудники УГО.

До 12:00 на церемонию прощания пропускают только акредитованных участников.

После 12:00 в Украинский дом смогут попасть все желающие, но без видео камер и фотоаппаратов.

На церемонию прощания с первым президентом Украины пришел Юрий Ехануров - премьер-министр Украины с сентября 2005 по август 2006. При себе у него удостоверение «Державна Дума України», подписанное Леонидом Кравчуком.