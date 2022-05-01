В ОП подтвердил прекращение переговоров между Украиной и рф: «Любая война завершается переговорами, модерировать их будет Зеленский»

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил информацию российской стороны о том, что процесс переговоров между Украиной и рф приостановлен.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона «Єдині новини».

Как известно, 17 мая заместитель главы МИД рф Андрей Руденко утверждает, что Украина якобы «фактически вышла из переговоров», передает пропагандистский ресурс РИА Новости.

— Нет, переговоры не продолжаются. Украина вышла фактически из переговорного процесса. Ни в каком виде (они не идут), — заявил россиянин.

В свою очередь Подоляк сказа, что несмотря на приостановку переговоров с рф, война все равно будет решаться за столом переговоров. И моделировать процесс будет украинский президент Владимир Зеленский.

— Понятно, что сейчас он (переговорный процесс, - ред.) приостановлен, так как после стамбульского коммюнике какого-либо существенного продвижения вперед нет. российская федерация все еще остается в своем стереотипном мышлении. Но любая война все равно будет завершаться за столом переговоров и модерировать этот процесс, как мне кажется, будет господин Зеленский, — отметил Подоляк.

Он также заявил, что отдавать что-либо, чтобы «сохранить лицо путина», Украина не собирается.

Как заявлял Президент Украины Владимир Зеленский, именно Россия должна сделать первый шаг для переговоров, в частности, отвести свои войска на позиции по состоянию до 24 февраля 2022 года.

При этом 13 мая Зеленский заявил о готовности встретиться с российским диктатором путиным без посредников. В кремле сказали, что от встречи не отказываются, но «еще не время», так как она должна быть подготовлена, в том числе путем разработки соответствующего соглашения.