В Харьковской области запретили продажу крепких алкогольных напитков до конца действия военного положения

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подписал приказ о запрете продажи алкогольных напитков до конца действия военного положения.

Об этом он сообщил в Telegram.

«Несмотря на снижение интенсивности обстрелов Харькова и отступление оккупантов, боевые действия на территории области продолжаются и расслабляться не стоит. Все граждане должны быть осознанными и ответственными. Подписал приказ о запрете на всей территории Харьковской области продажи алкогольных напитков с 17 мая до конца действия военного положения», – сообщил Синегубов.

По его словам, запрет не касается продажи слабоалкогольных напитков с 9:00 до 15:00. В заведениях питания продажа слабоалкогольных напитков разрешена до 21:00.

«Полностью продажи алкоголя запрещены военнослужащим ВСУ, Нацгвардии, правоохранителям и всем лицам, имеющим внешние признаки принадлежности к силовым структурам. То есть тем, кто носит форму, имеет вооружение и спецсредства. Прошу с пониманием отнестись к этим ограничениям. Праздновать будем после победы», – резюмировал глава Харьковской ОВА.

Следует отметить, что запрет на торговлю алкогольными напитками и веществами на спиртовой основе до специального распоряжения действовал в Харьковской области с 26 февраля.