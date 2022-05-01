«Николаевводоканал» расчищает и проверяет шахтные колодцы, чтобы увеличить количество воды для горожан

Работники «Николаевводоканала» 17 мая проверяли один из десятка шахтных колодцев для возможного использования их как дополнительного источника воды для горожан.
Об этом сообщили в пресс-службе ГКП «Николаевводоканал».
«В эти минуты на перекрестке улиц Мореходная и Водопроводная, вы можете увидеть, как из колодца вытекает вода. Конечно, вас это возмутит, но зря… Это сделано нами намеренно! Сегодня наша бригада приводила в рабочее состояние шахтный колодец глубиной около 45 метров. Промыли, расчистили, отобрали воду для лабораторных анализов. Зачем спросите вы? Команда ГКП «Николаевводоканал» не ждет, когда выбьют рашистов из Херсона, чтобы немедленно отремонтировать водопровод. Мы постоянно ищем приемлемые варианты, чтобы как можно быстрее подавать горожанам круглосуточно. Бурение скважин, возможное возобновление работы шахтных колодцев… ведь той воды, которую берем из Бугского лимана, не хватает для того, чтобы полноценно обеспечить население. Вообще в городе более 10 таких колодцев. Когда-то они функционировали и ими пользовалось население. Потом жизнь стала комфортнее с централизованным водоснабжением и эти колодцы стали не нужны. К сожалению, пришло то время, когда они снова, возможно, будут нам необходимы… Не теряем надежду!» – говорится в сообщении.