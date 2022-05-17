Ok, Google, какой плинтус для пола лучше?

Лучший плинтус для пола – вопрос, который всегда вызывает многочисленные споры. Дерево, пластик, полиуретан, алюминий – каждый материал имеет аргументы в свою пользу. Компания AluCreator, как производитель и профессионал в своем деле, имеет четкое аргументированное мнение. Наш многолетний опыт в изучении мировых архитектурных трендов и собственные модели плинтусов, которые прочно удерживают лидирующие позиции среди покупателей, позволяет нам рекомендовать алюминиевый плинтус, как идеальный по соотношению эстетичность-качество-цена.

Наш интернет-магазин плинтусов https://alucreator.com.ua позволяет не только предоставить для вас широкий выбор алюминиевых скрытых, накладных, светодиодных плинтусов, но и отслеживать для себя правильность и востребованность предоставляемого ассортимента. Мы ценим обратную связь, анализируем спрос, отзывы и истории наших покупателей. Несколько наших новых моделей алюминиевых плинтусов мы разработали, опираясь на ваши пожелания и будем продолжать эту традицию.

Какой лучше выбрать плинтус для пола?

Первоначальные функции плинтуса – скрывать стыки между полом и стенами, обеспечивать защиту нижней части стен от потертостей и деформации, отошли на второй план. Современные тренды однозначны: плинтус – это самостоятельная деталь интерьера, его органическое дополнение и украшение. И алюминиевый плинтус здесь вне конкуренции – он полностью соответствует декоративным запросам, не теряя при этом в практичности и пользе.

Стоимость плинтуса составляет относительно небольшой процент от общих расходов на ремонт. Однако он играет важную роль в интерьере, а удачное дизайнерское оформление жилого пространства не только повышает комфорт, но и увеличивает общую стоимость недвижимости в перспективе окупаемости инвестиций. Мы знаем пример, когда наши клиенты тщательно просчитали рентабельность ремонта для последующей перепродажи недвижимости. Они решили купить алюминиевый плинтус, что составило 1,2% от общей стоимости ремонта. В результате такого выбора, общая стоимость недвижимости выросла на 30%.

Поэтому мы всегда с уверенностью отвечаем на вопрос – какой напольный плинтус лучше? – конечно, алюминиевый! Каждая наша модель имеет собственную историю и особое предназначение. Задача AluCreator – предоставлять и помогать в выборе оптимальных решений, чтобы вы получали максимальную отдачу от наших алюминиевых плинтусов и прямо сейчас – в плане функциональности, комфорта и красоты, и в будущем – в плане долговечности и востребованности. Опираясь на множество реализованных проектов довольных клиентов, мы можем смело заявить – у нас это хорошо получается, мы эксперты в своем деле.

Важно не просто выбрать правильный накладной алюминиевый плинтус, который будет соответствовать стилю вашего дома и добавит красоты и функциональности интерьеру, но и то, из чего сделан профиль для пола. Выбирая алюминиевый плинтус, мы гарантируем, что в дальнейшем не придется устранять недостатки или устанавливать новые плинтуса из-за того, что ожидания не оправдались.

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