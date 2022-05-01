Литовский БФ «Крылья помощи» организовывает выезд женщин и детей из Николаева в Германию

Фото: архив По предложению Литовского благотворительного фонда «Крылья помощи» служба по делам детей организовывает выезд женщин и детей из Николаева в Гамбург, Германия.

Об этом сообщила глава фракции партии «Слуга Народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская.

Выезд из Николаева 22 мая. Перевозка, проживание и питание бесплатно за счет принимающей страны.

Регистрация по телефонам:

+380939776150 Телеграмм

или

+380957954515 Вайбер

Надо одним сообщением указать:

ФИО полностью, как в паспорте, даты рождения цифрами всех едущих, телефон для связи, страна следования.