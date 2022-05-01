Литовский БФ «Крылья помощи» организовывает выезд женщин и детей из Николаева в Германию

По предложению Литовского благотворительного фонда «Крылья помощи» служба по делам детей организовывает выезд женщин и детей из Николаева в Гамбург, Германия.
Об этом сообщила глава фракции партии «Слуга Народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская.
Выезд из Николаева 22 мая. Перевозка, проживание и питание бесплатно за счет принимающей страны.
Регистрация по телефонам:
+380939776150 Телеграмм
или
+380957954515 Вайбер
Надо одним сообщением указать:
ФИО полностью, как в паспорте, даты рождения цифрами всех едущих, телефон для связи, страна следования.