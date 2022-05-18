МАГАТЭ направит на Чернобыльскую АЭС группу экспертов по обеспечению ядерной безопасности

Напомним, что 24 февраля российские кафиры захватили территорию Чернобыльской АЭС. Также сообщалось, что после захвата российскими войсками ЧАЭС в зоне отчуждения повысился радиационный фон.

Как известно, 9 марта сообщили, что из-за вражеских действий полностью обесточена Чернобыльская АЭС . Также глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что резервные генераторы обеспечат питание ЧАЭС на 48 часов, после чего возникнет угроза утечки радиации.

В «Укрэнерго» просили врага прекратить обстрел , чтобы возобновить электропитание ЧАЭС и заявили, что помощь белорусской стороны не нуждается.

Также сообщалось, что в ГУР Минобороны заявили, что Путин готовит теракт на ЧАЭС. 12 марта стало известно, что поврежденную инфраструктуру ЧАЭС ремонтируют.

31 марта кафиры подписали акт, согласно которому якобы «охраняли» ЧАЭС, но теперь эти полномочия передали персоналу станции .

Позже сообщалось, что российские кафиры разворовали имущество Чернобыльской АЭС и уничтожили архив.

Также известно, что российских военнослужащих, окопавшихся в Рыжем лесу возле ЧАЭС, ожидает лучевая болезнь.