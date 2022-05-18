МАГАТЭ направит на Чернобыльскую АЭС группу экспертов по обеспечению ядерной безопасности

МАГАТЭ планирует в ближайшие недели направить на Чернобыльскую АЭС группу экспертов по обеспечению ядерной безопасности.
Об этом заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.
«Следующая миссия МАГАТЭ в Чернобыле запланирована на следующие недели. Наша помощь на местах будет сосредоточена на защите от радиации, на обеспечении безопасности обращения с отходами и ядерной безопасности», — сказал Гросси в видеообращении, размещенном на сайте МАГАТЭ.
По словам главы организации, обеспечение безопасности ядерных объектов в Украине является его первоочередной задачей. В заявлении МАГАТЭ говорится, что в состав миссии войдут эксперты агентства по ядерной и физической безопасности, а также инспекторы по вопросам гарантий.
Кроме того, как отмечается в документе, Гросси также работает над согласованием и организацией миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС на юге Украины.
Напомним, что 24 февраля российские кафиры захватили территорию Чернобыльской АЭС. Также сообщалось, что после захвата российскими войсками ЧАЭС в зоне отчуждения повысился радиационный фон.
Как известно, 9 марта сообщили, что из-за вражеских действий полностью обесточена Чернобыльская АЭС . Также глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что резервные генераторы обеспечат питание ЧАЭС на 48 часов, после чего возникнет угроза утечки радиации.
В «Укрэнерго» просили врага прекратить обстрел , чтобы возобновить электропитание ЧАЭС и заявили, что помощь белорусской стороны не нуждается.
Также сообщалось, что в ГУР Минобороны заявили, что Путин готовит теракт на ЧАЭС. 12 марта стало известно, что поврежденную инфраструктуру ЧАЭС ремонтируют.
31 марта кафиры подписали акт, согласно которому якобы «охраняли» ЧАЭС, но теперь эти полномочия передали персоналу станции .
Позже сообщалось, что российские кафиры разворовали имущество Чернобыльской АЭС и уничтожили архив.
Также известно, что российских военнослужащих, окопавшихся в Рыжем лесу возле ЧАЭС, ожидает лучевая болезнь.