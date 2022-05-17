«К эвакуации с «Азовстали» привлечены наиболее влиятельные международные посредники», - Зеленский

Эвакуация защитников Мариуполя продолжается и ею руководят украинские военные и разведчики, к миссии привлечены наиболее влиятельные международные посредники.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время своего видеообращения к нации.

«Ракетный обстрел Львовской области, Сумщины, Черниговской области. Авиаудары в Луганской области. Специфическая диверсионная активность в приграничных районах. Все это – создание напряжения для нашего государства, испытание наших сил, попытка компенсации российской армии за серию провалов на востоке и юге нашей страны», - сказал Зеленский.

Также он сообщил о разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцом.

«Говорил сегодня с канцлером Германии Олафом Шольцом об оборонной поддержке Украины, нашем взаимодействии на уровне Евросоюза. Проинформировал об актуальной ситуации на поле боя и о возможном развитии этой ситуации», - сказал Зеленский .

Отдельно, Президент рассказал об эвакуации военных из «Азовстали».

«Разговаривал с президентом Франции Эмануэлем Макроном. Обсудили готовящийся в Евросоюзе шестой пакет санкций. Евроинтеграционные шаги Украины. Переговорный процесс с Россией и эвакуация наших героев из «Азовстали». Эвакуационная миссия продолжается, ее курируют наши военные и разведчики, привлечены наиболее влиятельные международные посредники », – сказал Зеленский.

Президент рассказал и о своем обращении на Каннском фестивале.

«Сегодня, во время церемонии открытия Каннского кинофестиваля, обратился к мировому кинематографическому сообществу. И напомнил, что сейчас, как и в 1940-х годах, нужно смело и откровенно защищать свободу и бороться с диктатурой», - сказал Зеленский .

По словам Президента, он подписал указы о награждении наших героев. 165 военнослужащих Вооруженных Сил Украины отмечены государственными наградами, из них 13 – посмертно.



«Звание Герой Украины присвоено трем военнослужащим 24-й отдельной механизированной бригады. Тем, кто проявил чрезвычайную храбрость и эффективность в боях на Донбассе», – отметил Зеленский.

Свое обращение он завершил словами о том, что Киев навсегда останется столицей независимой Украины: