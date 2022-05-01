Нардеп Гайду передал николаевским защитникам внедорожники, бронежилеты и дрон

Николаевский народный депутат Украины от «Слуги народа» Александр Гайду передал украинским защитникам в Николаевской области внедорожники, бронежилеты и дрон.

Об этом сообщает пресс-служба нардепа.

В частности, военнослужащие получили два автомобиля для выполнения боевых задач в горячих точках области. Гайду поблагодарил за помощь с внедорожником Nissan одесситов Сергея Соболева и Александра Тупкало, а также бизнесмена Павла.

Он также поблагодарил Виталия Этнаровича, Артема Моцмана и бизнесмена Павла за помощь в приобретении автомобиля Mitsubishi.

— Надеюсь они станут надежными друзьями для наших бойцов. Спасибо всем причастным! Верим в ВСУ! Верим в Украину!, – сказал нардеп.

Также украинские бойцы в Николаевской области получили бронежилеты.

— Украинские воины сегодня ценой своей жизни защищают каждого из нас. Они – наш щит, поэтому мы должны делать все, что от нас зависит, чтобы защитить их. Спасибо нашим бойцам, которые стойко и надежно защищают нашу землю! Вместе мы боремся за наше будущее!, – говорит Александр Гайду.

Бойцам также передали дрон Mavic 3 для выполнения поставленных задач: «Теперь он будет стоять на защите Николаевщины». За помощь с дроном народный депутат поблагодарил Александра Горбенко и Всемирный благотворительный фонд экологии и здоровья «EcoHealth».

