Ким заявил, что через месяц-полтора в кранах николаевцев будет питьевая вода, но тоже по графику: «Мы над этим работаем»

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что питьевая вода в кранах николаевцев может появиться в ближайшие месяц-полтора, однако сначала она будет подаваться по графику.

Об этом он сообщил в интервью агентству «Интерфакс-Украина»

Ким отметил, что в областном центре вода в кранах есть, она пока техническая и подается через городскую систему водоочистки из реки Южный Буг.

«Бакпосевы все необходимые пройдены, но эта вода все равно техническая. Питьевую для населения подвозят, оно продается, раздается. В общем, с водой все хорошо, жить можно», - сказал Ким.

По его словам, гуманитарной катастрофы из-за отсутствия воды в Николаеве пока нет.

«Катастрофы гуманитарной какой-то нет, мы не ходим грязные, немытые – такого нет. Люди ходят чистые, улыбаются, в выстиранной одежде, в магазины заходят, еду покупают. Ходят с колясками в хорошую погоду, поглядывая на небо, чтобы не бомбили», - подчеркнул председатель ОВА.

Он уточнил, что сейчас идет работа над тем, чтобы возобновить подачу питьевой воды населению.

«Уже есть программа Кабмина по инициативе Офиса президента, в рамках которой выделяются деньги. Мы над этим работаем. Сейчас водой из скважин мы систему заполняем, и в перспективе месяц-полтора вода в кранах будет питьевой, но, скорее всего, будет подаваться по графику. Или постоянно будет подаваться техническая вода, и каждому нужно будет отдельно осуществлять фильтрацию», - добавил Ким.

Говоря о возможности возобновления круглосуточного представления питьевой воды населению, глава ОВА уточнил, что на это нужно определенное время, но несколько проектов уже прорабатывают.

Напомним, мэр Сенкевич призвал николаевцев не тратить зря воду – пока не могут до конца наполнить систему.