Подоляк заявил, что нардепа Рудык нет в переговорной группе по «Азовстали» и призвал не вредить: «Заканчивайте свои pr-перформансы»

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что народного депутат от партии «Голос» Киры Рудык нет в переговорной группе по ситуации в «Азовстали», а ее якобы «конфиденциальная информация» о переговорах – не более чем попытка обратить на себя внимание.

Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

Ранее Рудык заявляла, что она принимает участие в переговорном процессе относительно освобождения украинских бойцов завода «Азовсталь», сообщив, что их хотят вывезти в третью страну.

Подоляк опроверг заявление Рудык о ее участии в переговорном процессе, отметив, что подобные слова могут вредить хрупкому диалогу.

«Фантастическая ночная цитата: «Украинский переговорщик Кира Рудык раскрыла детали переговоров по «Азовстали». Об этом серьезно сообщает ряд СМИ со ссылкой… The New York Times. Просто вау... Журналисты, все же разбирающиеся в украинских процессах, с самого утра начинают удивленно спрашивать: «А чем занимается Кира Рудык в переговорной группе с украинской стороны? И почему об этом никто ничего не знал? Затруднились ответить так сразу, потому что депутата Рудык в переговорном процессе… нет. И никогда не было. Вообще. Несколько странно, когда появляется подобная информация на страницах ведущих изданий. Потому что мы открыты даже слишком, и все можно проверить в нескольких источниках. Но мне вполне понятна природа подобной «информации». Ведь без потаенного намека от самого депутата во время самых крутых «переговоров» в столичных барах с иностранным журналистом такие казусы не случаются. То есть человек откровенно приврал, выдавая себя как минимум за местного Бонда, участвующего во всех ключевых событиях. Разумеется, вместе со своим фетиш-автоматом», - отметил Михаил Подоляк.

Подоляк отметил, что у Рудык есть «невыносимое желание где-то втиснуть себя в модном pr-прикиде», такое поведение очень вредит и является отображением полного непонимания времени и контекста событий.

«Другой вопрос – зачем вообще это делать? Хочется хайпануть на громкой теме «Азовстали»? Хочется заработать политических баллов и прибавить себе вес? Неужели нет понимания, что какие-либо подобные заявления лишь вредят хрупкому процессу в такой ответственный момент? Точно нет понимания. Но есть невыносимое желание где-то втиснуть себя в модном pr-прикиде. С самого начала войны мы видим парад тщеславия со стороны определенных политиков. Кто создает отдельные селфи-батальоны с автоматами. Кто-то ревниво приписывает себе любую помощь, брендируя партийным пакетом с гуманитаркой. Кто-то снимает три коробки с консервами из десяти ракурсов на профессиональные фотокамеры. Кто-то постоянно мантрит, что все положительное происходит сейчас только потому, что «при его каденции…». Такое поведение – это полное непонимание времени, контекста, настроений и происходящих в обществе процессов. Но люди все видят. Чувствуют. Различают пустой пиар и настоящие поступки. Тем неприятнее будет встреча с реальностью. Поэтому простое предложение ко всем, в частности, к «берегине автомата» Рудик: пожалуйста, заканчивайте свои pr-перформансы, потому что это очень вредит и переговорным процессам, и эффективному управлению во время войны. А также выставляет страну в удивительном виде в глазах мирового медийного сообщества. Хотя для селфиманов все ничто, кроме своего великого тщеславного «Я», - заявил Михаил Подоляк.

Напомним, народный депутат Соломия Бобровская призвала не комментировать эвакуацию украинских защитников из Азовстали и довериться воинам и приказам, которые они выполняют.