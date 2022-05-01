Виталий Ким: Подготовительная работа к послевоенному восстановлению Николаевской области уже ведется

Едва ли не с первых дней войны в Николаевской области начались ожесточенные бои с российскими оккупантами, которые прорвались через Херсонскую область за считанные дни. Ожидали ли вы такого стремительного прорыва россиян со стороны Херсонщины?

Честно говоря, никто не ожидал, что они пройдут Херсонскую область так быстро. Причины этого будем выяснять уже после войны.

В конце февраля-начале марта активные бои велись за сам Николаев. Был ли у вас готовый план на случай захвата областного центра оккупантами?

Плана вообще никакого не было, в принципе. Нам сообщили, что началась война, создается военная администрация. Все планы были у военных, и они их отрабатывали с 2014-го года. Там и план защиты города, и всякие другие. Мы не участвовали в этом планировании, поэтому естественно, что у нас этих планов не было. У нас было три конверта, которые надо было выполнять.

Говоря же о вероятности ситуации, в которой руководство города и области могло покинуть Николаев, то, честно говоря, мы были близки к этому.

Тем не менее, украинским защитникам таки удалось выиграть битву за Николаев и отстоять город. Какова роль Сил территориальной обороны в этом сражении?

Мы очень быстро вооружили тероборону Николаевской области, и они вместе с военными принимали бой, когда оккупанты уже подходили к городу. Они довольно долго сюда шли, по территории расходились, занимали рубежи и так далее.

Тероборона лично принимала участие в боях за два аэропорта, когда они велись. Поэтому их участие непосредственное, и это был пример для остальных, что в принципе ничего страшного в российских танках нет.

Одним из наибольших успехов оккупантов в Николаевской области в данный момент является оккупация Снигиревки и прилежащих к ней сел. В чем ценность данного населенного пункта для россиян?

Ну, во-первых, таким образом, они прикрывают реку Ингулец. Плюс со Снигиревки просматривается очень большой кусок полей. Там равнина, а это определенная «высотка» с каналом, где удобно защищаться. То есть с военной точки зрения, это очень удобное место.

В каких условиях живут гражданские вблизи линии фронта и в оккупированных населенных пунктах? Есть ли у них доступ к пище, воде, медикаментам?

Доступ к еде, к воде, к медикаментам у них есть. Мы платим жителям оккупированных районов зарплаты, если речь идет о коммунальных или государственных предприятиях. Но все равно, это оккупация и, соответственно, все там выглядит как в оккупации.

А есть ли вероятность того, что оккупанты могут организовать псевдореферендум на временно оккупированной части области?

Они постоянно там пытаются что-то делать, но пока я не вижу возможности проведения чего-то подобного. Оккупирована только часть района, не то что области, поэтому юридически непонятно, что они могут сделать. Даже несмотря на то, что они плюют на все нормы международного права, по их законам и по законам логики, не может часть района или один населенный пункт отдельно от всех провести голосование под автоматами или без них. Это нелогично и невозможно.

Какова ситуация с водоснабжением в областном центре?

В областном центре вода в кранах есть, она пока техническая и подается через городскую систему водоочистки из р. Южный Буг. Бакпосевы все необходимые пройдены, но эта вода все равно техническая. Питьевую - населению подвозят, она продается, раздается. В целом, в порядке все с водой, жить можно.

Катастрофы гуманитарной какой-то нет, мы не ходим грязные, немытые – такого нет. Люди ходят чистые, улыбаются, в постиранной одежде, в магазины заходят, еду покупают. Ходят с колясками при хорошей погоде, поглядывая на небо, чтобы не бомбили.

Ну а мы сейчас работаем, чтобы подать в краны питьевую воду. Уже есть программа Кабмина по инициативе Офиса президента, в рамках которой выделяются деньги. Мы над этим работаем. Сейчас водой из скважин мы систему заполняем, и в перспективе месяц-полтора вода в кранах будет питьевой, но скорее всего будет подаваться по графику. Либо же будет постоянно подаваться техническая вода, и каждому нужно будет отдельно заниматься фильтрацией.

Если говорить о круглосуточной подаче питьевой воды, как было раньше, то на это уйдет определенное время. Мы прорабатываем несколько проектов.

Известна ли ориентировочная сумма ущерба, который понесли область и областной центр в результате действий оккупантов?

Эта цифра нам известна, мы её просчитывали предварительно, потому что пока нет возможности попасть в некоторые части области ввиду их оккупации. Однако сказать я эту цифру не могу, потому что её обрабатывает Офис президента, и именно он будет официально говорить об этом. Только после этого я смогу делиться этими данными.

Какие объекты в области чаще всего подвергаются обстрелам оккупантов?

Честно говоря, чаще всего они бьют установками, которые бьют по определенной площади. Ими нельзя прицелиться точно. Грубо говоря, 500 на 500 метров – самое точное, что они могут сделать. Соответственно, прицелиться с таким разлетом куда-то невозможно. Если говорить о прицельном артиллерийском или ракетном огне, то в 99% случаев они ищут какие-то склады, производство, аграрный комплекс.

То есть, они просто уничтожают нашу промышленность и заодно «поливают» жилые кварталы, чтобы мы не расслаблялись, помнили о них и боялись. Примерно так это и происходит. Вчера (16 мая – ИФ) по заводу овощей попали. Воюют с помидорами.

Как в регионе проходит посевная кампания? Хватает ли фермерам семян и топлива?

Ситуация с топливом плохая. Мы перестроили логистику, но она пока еще физически не справляется. Нам пообещали, что в течение недели-двух эта ситуация полностью выровняется.

Главы РГА докладывают, что там, где это возможно, посевная кампания завершена на 80-85%. Многие фермеры закупились удобрениями и топливом, теперь строят себе дополнительные склады, потому что из-за проблем с логистикой удлиняется время доставки. Поэтому они себе готовят склады, чтобы все необходимое можно было хранить дольше и потом вывозить продукцию. В целом, люди понимают, что надо жить дальше, и посевную они проводят.

В начале мая Дания согласилась помогать Николаевщине с послевоенным восстановлением. Связывались ли уже с вами датские представители? Есть ли уже наброски стратегии послевоенного развития области?

Недавно президент Украины Владимир Зеленский общался с представителями Дании по этому поводу. Кроме того, у нас на ближайшее будущее запланирована встреча с послом этой страны для обсуждения каких-то вариантов. Это все идет централизованно через Офис президента, и мы подаем туда данные, которые систематизируются и предлагаются к реализации. Поэтому, работа уже ведется, но она сейчас подготовительная.

Как областная власть на своем уровне помогает внутренне перемещенным лицам, которые проживают в регионе?

Эта работа сейчас ведется на всех уровнях. На нашем в это вовлечена не только областная власть (ОВА – ИФ), но и облсовет, и волонтеры. У нас создан центр временной помощи, скажем так, где ВПЛ могут находиться до 5 дней. У города (Николаева – ИФ) тоже отдельно есть такие центры.

Также есть перемещение внутри области, в более безопасные районы, в район Первомайска, например. Есть центры, где помогают, рассказывают, куда можно уехать, какие есть возможности. Есть также волонтеры и международные организации, которые помогают из заграницы размещать и вывозить отсюда людей.

В принципе, сейчас поток ВПЛ уменьшился. Но есть определенное постоянное количество людей, которые хотят выехать. Однако, например, из Херсона оккупанты сейчас не выпускают машины. Люди не могут выехать и двигаться дальше. В нашей области центры развернуты, полностью всем обеспечены, помогаем всем, кто обращается за помощью. Другой вопрос в том, что Херсонская область полностью закрыта на выезд.

Что, по вашему мнению, в данный момент является главной победой ВСУ в этой войне целом и в Николаевской области в частности?

Мне кажется, главная победа в том, что мы воюем с якобы «второй армией мира» и наши военные мужественно защищаются по всем направлениям. И карта боевых действий сейчас лучше, чем была ранее. Это основная победа.

В Николаевской области главной победой является недопуск захвата всей области или большей её части, основных стратегических объектов, например, переправы через Южный Буг, и приостановка продвижения оккупантов в сторону Одессы, после чего захватчики были оттеснены к границе с Херсонской областью.

Как продвигается ликвидация последствий войны на деоккупированных территориях области?

С этим мы уже разобрались, линия фронта не двигается уже плюс-минус три недели. Чем ближе к линии фронта, тем сложнее. Подальше, где есть возможность восстановить, уже всё есть, а там, где нужно капитальные работы проводить, привлекать инвестиции, восстанавливать столбы, сети, или где ведутся постоянные обстрелы, то там невозможно пока это сделать. В основном же, там, где не достает артиллерия, уже всё восстановлено.

Тела оккупантов на освобожденных территориях мы пособирали. Закапывали, вывозили в рефрижераторах, по процедуре. У нас не было выбора.

11 мая вы рассказали, что отправили письмо легиону «Свобода России». Получили ли вы ответ от легиона? Какова, по вашему мнению, роль этого подразделения в текущей войне?

Легион «Свобода России» воюет на нашей стороне. И их идеология заключается в том, что они хотят избавиться от режима Путина. Они мне ответили, мы пообщались. Но их основная задача не только в том, чтобы быть подразделением или батальоном в составе ВСУ, а и в том, чтобы работать внутри России. Те, кто против войны, популяризируют это движение, противодействуют призыву в российскую армию, борются с военной техникой, даже жгут её там, поэтому это движение набирает обороты.

И я очень надеюсь, что там (в РФ – ИФ) появятся здравомыслящие люди, которые не будут бояться. Движение сейчас развивается, и к ним присоединяются люди.

Многие жители Херсонской области регулярно смотрят ваши видеообращения с надеждой на то, что наконец-то услышат в них информацию о контрнаступлении ВСУ на Херсон. Можете ли вы что-то сказать херсонцам, которые в данный момент остаются в оккупации?

Наверное, им следует ждать. Это (деоккупация – ИФ) рано или поздно произойдет, вопрос лишь в наличии сил. Все всё понимают, но есть физические вещи, которые можно сделать или нельзя. Надо ждать и готовиться к сопротивлению, помогая ВСУ, когда они перейдут в контрнаступление.

А что бы посоветовали жителям других регионов Украины?

Во многих областях люди уже забывают, что такое активные боевые действия и пытаются налаживать мирную жизнь. Ничего в этом страшного нет, но должны все понимать, что ребята на передней линии обороны видят настроения людей.

Надо помнить, что мы воюющая страна и нам следует тратить максимум ресурсов и времени на то, чтобы помогать и быть единимы с нашими военными в желании освобождать свою страну. Это также влияет на то, чем готовы люди жертвовать, когда стоят на передней линии. А они жертвуют всем, включая самое главное – свои жизни и здоровье. Вся остальная Украины должна поддерживать их и помогать ребятам, которые стоят в окопах, воюют и рискуют каждый день.

Текст: Евгений Пилипчук