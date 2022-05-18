Президент Зеленский вручил ордена «Золотая Звезда» украинским военным, которым присвоено звание Героя Украины

В среду, 18 мая, Президент Украины Владимир Зеленский вручил ордена «Золотая Звезда» военнослужащим ВСУ, которым присвоено звание Героя Украины.

Об сообщается на сайте Офиса Президента.

«Хочу поблагодарить за то, что каждый день, рискуя своей жизнью, вы защищаете наше государство, каждого и каждое из нас, защищаете наши дома, нашу землю, наших детей», – сказал он.

В частности, высшую государственную награду Зеленский вручил полковнику Сергею Барановскому. Под его непосредственным руководством на территории Донецкой и Луганской областей подразделения артиллерии нанесли значительное огневое поражение военным объектам российского агрессора. В результате были повреждены и уничтожены вооружение, военная техника и подразделения тылового обеспечения противника.

Президент Украины также вручил орден полковнику Сергею Мусиенко, принимавшему непосредственное участие в уничтожении подразделений, бронированной техники и вооружении противника на Харьковском направлении и окрестностях Харькова. Сергей Мусиенко умело руководил действиями подразделений артиллерии, что позволило покинуть территорию под контролем Вооруженных Сил Украины. В ходе операций по отражению атак подчиненные ему подразделения артиллерии уничтожили большое количество вооружения, военной техники и личного состава.