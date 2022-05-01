Президент Зеленский предложил продлить военное положение на 90 дней

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о продлении срока военного положения в Украине. Инициатором продления военного положения выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом говорится на сайте парламента.

Глава государства предложил нардепам 25 мая продлить срок действия военного положения на 90 суток. Предложение мотивировано продолжением широкомасштабной вооруженной агрессии рф против Украины.

Отмечается, что ранее Рада продлевала действие военного положения всего на 30 дней.

Ранее в сети опубликовали Указ продлении в Украине срока мобилизации, однако на данный момент на официальном сайте Президента Украины соответствующих документов нет.