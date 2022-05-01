В Госпродпотребслужбе объяснили, почему в Николаеве нельзя пить воду, которую подают в водопровод

В Госпродпотребслужбе напомнили, что сейчас в водопроводе Николаева техническая вода, которая непригодна к употреблению в качестве питьевой.

Об этом сообщили в Николаевском горсовете.

По результатам лабораторных исследований воды установлено, что в ней существенно превышен сухой остаток, уровень сульфатов, хлоридов и нитратов. Провести очистку в домашних условиях такой воды невозможно. Употребление такой воды может привести к нарушениям желудочно-кишечного тракта (симптомы: боль в животе, диарея, рвота) и общему ухудшению самочувствия.

«Вода, загрязненная нитратами, чрезвычайно опасна для детского организма, особенно для детей в первые месяцы жизни. При продолжительном употреблении загрязненной нитратами воды развивается хроническая нитратная интоксикация. Чувствительны к нитратам также лица пожилого возраста, больные анемией, нарушениями дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Бывают случаи заболевания и у детей старшего возраста (после потребления воды с высоким содержанием нитратов)», - говорится в сообщении.

Повышенное содержание хлоридов и сульфатов в воде также может вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта.