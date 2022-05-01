В Госпродпотребслужбе объяснили, почему в Николаеве нельзя пить воду, которую подают в водопровод

В Госпродпотребслужбе напомнили, что сейчас в водопроводе Николаева техническая вода, которая непригодна к употреблению в качестве питьевой.
Об этом сообщили в Николаевском горсовете.
По результатам лабораторных исследований воды установлено, что в ней существенно превышен сухой остаток, уровень сульфатов, хлоридов и нитратов. Провести очистку в домашних условиях такой воды невозможно. Употребление такой воды может привести к нарушениям желудочно-кишечного тракта (симптомы: боль в животе, диарея, рвота) и общему ухудшению самочувствия.
«Вода, загрязненная нитратами, чрезвычайно опасна для детского организма, особенно для детей в первые месяцы жизни. При продолжительном употреблении загрязненной нитратами воды развивается хроническая нитратная интоксикация. Чувствительны к нитратам также лица пожилого возраста, больные анемией, нарушениями дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Бывают случаи заболевания и у детей старшего возраста (после потребления воды с высоким содержанием нитратов)», - говорится в сообщении.
Повышенное содержание хлоридов и сульфатов в воде также может вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта.
«Важно знать, что вода в сети снабжения города техническая, из реки. Поэтому с целью обеззараживания воду хлорируют повышенным количеством хлора. Пусть хлор и уничтожает опасные бактерии, он также наносит невосполнимый вред для всего организма. Хлор обладает токсичными свойствами, но существует миф, что при кипячении воды она становится пригодной для употребления. К сожалению, хлор наоборот в результате таких действий становится еще более опасным. Ни при каких обстоятельствах нельзя употреблять воду для питьевых целей, даже после долгого кипячения», - сообщили специалисты.