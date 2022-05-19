Украина намерена присоединиться к роумингу ЕС, чтобы обеспечить связь для 5,7 миллионов переселенцев

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров предложил ЕС цифровую интеграцию Украины с Евросоюзом и присоединение к единому роуминг-пространству.

Об этом сообщили в Кабинете министров Украины.

Федоров провел встречу с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Маргрет Вестагер.

«Более 5,7 миллиона ​​украинцев покинули свои дома в поисках защиты и убежища в соседних странах ЕС. Поэтому важно, чтобы все они продолжали поддерживать доступную связь со своими родными и друзьями за границей. Для этого важно обеспечить бесплатный или пониженный роуминг для украинцев в ЕС, по крайней мере, до окончания войны. Поэтому Украина заинтересована в присоединении к роуминговому пространству ЕС», - говорится в сообщении.

Федоров предложил начать переговоры по этому вопросу на двустороннем уровне. Такой шаг станет продолжением совместной работы по интеграции Украины в Единый цифровой рынок ЕС.