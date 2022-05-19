Список аптек, который 19 мая работают на Николаевщине

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19.05.2022 09:31

Список аптечных заведений, работающих в Николаевской области по состоянию на 09:00 19 мая.

Перечень опубликовали в Николаевской областной военной администрации.

Внимание! Аптека может быть закрыта в связи с воздушной тревогой.

    Фотофакт