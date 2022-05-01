Google вывезла большинство своих сотрудников из россии в Дубаи

Корпорация Google вывезла большинство сотрудников из россии, значительная часть их выехала в Дубаи, где расположен центральный офис.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Большинство российских сотрудников Google решили покинуть страну и продолжить работать в Google за пределами россии. Некоторые из сотрудников решили остаться в россии, однако покинули компанию. Так, уже в скором времени у Google больше не будет сотрудников в россии.

«Арест российскими органами власти банковского счета Google в россии сделал невозможным функционирование нашего российского офиса, в том числе трудоустройство и оплату труда российских сотрудников, оплату поставщиков, а также выполнения других финансовых обязательств», - говорится в сообщении.

Отмечается, что российская дочерняя компания Google вскоре объявит о банкротстве в стране. Увольнение сотрудников Google и запланированное банкротство подчеркивают дальнейшее ухудшение отношений россии с западными технологическими компаниями после российского вторжения в Украину.

Кроме того, Google сообщила, что, несмотря на фактическое прекращение деятельности своего российского офиса, компания планирует оставить бесплатные сервисы, такие как Поиск, YouTube, Карты и Gmail доступными в россии.

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