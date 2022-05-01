Ким планирует сократить комендантский час на Николаевщине и разрешить продажу в заведениях слабоалкогольных напитков каждый день

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким планирует разрешить продавать слабоалкогольные напитки в кафе и барах каждый день. Также планируется сокращение комендантского часа.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

– По просьбе бизнеса мы собираемся разрешить продажу слабоалкогольных напитков, на летних площадках, в барах, всю неделю в связи с погодой, с тем, что бизнесу надо работать. Но под строгим запретом продажи военным, людям в военной форме. Если только увижу, узнаю, что будут продавать военным, то отменим сразу. И также готовлю распоряжение о сокращении комендантского часа. С 10 вечера будет. День удлиняется, службы все работают, вроде все обеспечено. Двигаемся, работаем, – сказал Ким.

Как известно, комендантский час в Николаевской области действует с 21:00 до 06:00. А все виды алкогольных напиток можно купить только в выходные дни.