Израильские клиники примут на лечение раненых украинцев, - глава Минздрава

Израильские клиники будут принимать на лечение раненых украинцев и в дальнейшем будут помогать пациентам с онкологией.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

В настоящее время на бесплатном лечении в израильских больницах уже находятся украинские дети с онкологическими заболеваниями. Ожидается, что скоро еще около десяти детей смогут попасть на лечение. Также рассматривается механизм привлечения израильских клиник, работающих на территории Украины, к помощи в лечении пациентов с онкологией.

За время полномасштабной агрессии российской федерации Израиль отправил в Украину 10 скорых и более 500 тонн гуманитарной помощи, среди которой – медикаменты, расходные материалы, аптечки и турникеты.

Кроме того, Израиль предоставил полевой госпиталь, полтора месяца работавший на Львовщине. За это время там оказали помощь 6 тысячам украинских пациентов.

По словам министра здравоохранения, сегодня в Украине уже начата работа над планом восстановления медицинской инфраструктуры, пострадавшей от войны. Поэтому сейчас остро стоит вопрос донорской помощи, которая будет направлена ​​на восстановление медицинских учреждений. Также израильским инвесторам готовы предложить конкретные направления для инвестиций в восстановление сферы здравоохранения.