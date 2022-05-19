Израильские клиники примут на лечение раненых украинцев, - глава Минздрава

Израильские клиники будут принимать на лечение раненых украинцев и в дальнейшем будут помогать пациентам с онкологией.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
В настоящее время на бесплатном лечении в израильских больницах уже находятся украинские дети с онкологическими заболеваниями. Ожидается, что скоро еще около десяти детей смогут попасть на лечение. Также рассматривается механизм привлечения израильских клиник, работающих на территории Украины, к помощи в лечении пациентов с онкологией.
За время полномасштабной агрессии российской федерации Израиль отправил в Украину 10 скорых и более 500 тонн гуманитарной помощи, среди которой – медикаменты, расходные материалы, аптечки и турникеты.
Кроме того, Израиль предоставил полевой госпиталь, полтора месяца работавший на Львовщине. За это время там оказали помощь 6 тысячам украинских пациентов.
По словам министра здравоохранения, сегодня в Украине уже начата работа над планом восстановления медицинской инфраструктуры, пострадавшей от войны. Поэтому сейчас остро стоит вопрос донорской помощи, которая будет направлена на восстановление медицинских учреждений. Также израильским инвесторам готовы предложить конкретные направления для инвестиций в восстановление сферы здравоохранения.