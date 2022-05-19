Данилов рассказал, перед каким выбором предстанут жители Донбасса, когда украинские защитники освободят регион

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что жители Донецкой и Луганской областей после деоккупации регионов предстанут перед выбором - жить по украинским законам или же переехать в другую страну.

Об этом он заявил в интервью НВ.