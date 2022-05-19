Данилов рассказал, перед каким выбором предстанут жители Донбасса, когда украинские защитники освободят регион

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что жители Донецкой и Луганской областей после деоккупации регионов предстанут перед выбором - жить по украинским законам или же переехать в другую страну.
Об этом он заявил в интервью НВ.
«Надо помнить, что у нас есть четко зафиксированные границы 1991 года, международные и признанные. Эти границы к нам вернутся. Те люди, которые не хотят жить по законам нашей страны, могут выбрать любую другую страну для жизни, мир свободный, или оставаться здесь, уважать украинские законы и Конституцию. У людей на Луганщине и Донеччине есть выбор», - заявил он.