Харьковский кот Степан получил престижную премию за свою популярность в соцсетях

Харьковский кот Степан, который еще до войны успел стать известным блогером и любимчиком украинских и зарубежных звезд, завоевал престижную премию в индустрии инфлюенсеров World Influencers and Bloggers Awards 2022.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

В Каннах 18 мая в пятизвездочном отеле Martinez прошла церемония награждения. На церемонии кот присутствовал лично. На красной дорожке он появился в компании популярного тиктокера Хаби Ламе. Степан дополнил свой образ бабочкой в цветах украинского флага. После награждения пушистая звезда опубликовал пост благодарности в Instagram.

«Спасибо всем! Я очень-очень рад», - говорится на странице кота.

К слову, организаторы World Influencers and Bloggers Awards сообщили, что во время проведения награждения были собраны средства для помощи детям, пострадавшим во время войны в Украине. Средняя стоимость билета на торжество составила 1000 евро. Примечательно, вместе с котом Степаном на награды были номинированы и украинский шеф-повар Евгений Клопотенко, а также певица Джамала.

Напомним, что Степан – 13-летний кот из Харькова, который после начала полномасштабного вторжения россии в Украину вместе со своей хозяйкой был вынужден переехать во Францию. Он стал знаменит благодаря фотографиям и видео, на которых он сидит рядом с бокалом вина, коктейлем или соком. У кота уже более 1,3 миллиона подписчиков в Instagram.