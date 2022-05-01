Фонд ReliefAid поможет жителям Николаевщины, пострадавшим от российских обстрелов, - Замазеева

Новозеландский фонд ReliefAid готов помочь городам и селам на Николаевщине, которые пострадали от российской агрессии.

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

Из-за российского вторжения в области повреждено более 2,5 тысяч домохозяйств, а также детские сады, школы и больницы. Фонд ReliefAid готов оказать помощь громадам Николаевщины, которые ежедневно страдают от атак оккупантов.

«Обсудили и согласовали все детали сотрудничества и уже направили письмо от областного совета в наши территориальные громады с четким алгоритмом получения помощи. Уже начинаем собирать от наших громад данные по нуждам».