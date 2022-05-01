FM-станцию «Русское Радио – Украина» переименовали в «Байрактар»

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания переоформил лицензию компании «ТРО Русское Радио – Украина» из-за изменения позывного. Теперь он будет звучать в эфире как Радио Байрактар.

Об этом сообщает «Лига.net».

Радио Байрактар ​​входит в группу радиостанций TAVR Media. В компании в первые дни вторжения заявили, что «с 2014 года прекрасно понимали и чувствовали свои репутационные потери», но решили сохранить название Русское Радио – Украина.

«Это был способ донесения до людей привычными для них каналами вещания той информации, которая имеет проукраинскую позицию и государственное значение», - объясняла компания.

После нападения россии на Украину сайт Русского Радио – Украина был закрыт.