Британия выделит Украине военную помощь на £1,3 миллиарда – артиллерию и противокорабельные ракеты

Великобритания предоставит Украине дополнительную военную помощь на 1,3 миллиарда фунтов стерлингов.

Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Подтвердил британскую солидарность с украинским народом моему другу Владимиру Зеленскому особенно для отважных защитников Мариуполя. Мы с Президентом провели широкомасштабную дискуссию. Я проинформировал Президента о поддержке, поступающей для обороны Украины, включая дальнобойную артиллерию, ракеты «берег-корабль» и беспилотные летательные аппараты. Мы также обсудили, как мы можем остановить глобальный экономический ущерб, вызванный безрассудной блокадой путиным черноморских портов», - отметил он.