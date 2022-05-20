«Второй попытки у врага не будет»: В Житомирской области укрепляют границу с Беларусью

Житомирщина укрепляет участок украинско-белорусской границы, который проходит по территории области, чтобы не допустить вторжения вражеских войск.

Об этом в видеообращении сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин.

- Мы объезжали позиции наших батальонов территориальной обороны, которые находятся на границе с беларусью... Они уже довольно неплохо окопались на границе, и мы понимаем, что второй попытки у врага не будет. Не будет возможности зайти в Украину так, как они зашли 24 (февраля – ред.). С 1 мая мы начали строить по всей линии и бетонные блоки, – отметил Сухомлин.

По его словам, к укреплению государственной границы в пределах Житомирской области будут привлечены также коммунальные предприятия. Кроме того, за всеми городами области закрепят участки, которые они будут обустраивать.

- Мы построим нормальную линию обороны, чтобы воины были защищены бетоном и всем остальным, и для того, чтобы попыток зайти из беларуси у белорусской армии вместе с российской не было, - добавил городской голова.

Протяженность украинско-белорусской границы в пределах Житомирской области составляет более 250 км.