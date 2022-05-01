Оккупанты обстрелами нанесли убытков Николаеву на 400 миллионов гривен

Убытки от обстрелов Николаева достигли 400 миллионов гривен, не считая тех убытков, которые понесли собственники частных домов.

Об этом в интервью на телеканале «НИС-ТВ» сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

По его словам, на сегодняшний день городская власть не подсчитывает убытки от разрушений частных или многоэтажных домов. Учет идет только легких разрушений, как, например, крыши или окна, а также повреждений объектов коммунальной собственности.

– [Такие убытки] составляют около 400 миллионов гривен, – отметил Сенкевич.

Также мэр добавил, что около 800 объектов частной инфраструктуры были повреждены.

– Каждый владелец поврежденного жилья, домовладения обязан внести информацию (о повреждении, – ПН) в «Дію». Потом эта информация будет проверяться, – добавил городской голова.

Напомним, 18 мая оккупанты нанесли ракетный удар по частному сектору Николаева. В итоге более 20 домов были повреждены или разрушены.