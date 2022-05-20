ГК «Прометей» продолжает реализовывать программу поддержки своих сотрудников, служащих в ВСУ

С самого начала полномасштабного военного вторжения россии в Украину компания приняла комплексную программу поддержки призванных сотрудников.

В частности, работники Компании «Прометей», ставшие на защиту Украины и состоящие на службе в ВСУ получают и в дальнейшем будут получать 100% выплаты заработной платы в течение всего действия военного положения в стране, говорится в сообщении ГК.

«Компания понимает важность и необходимость социальной поддержки своих сотрудников, выполняющих воинский долг. Поэтому мы продолжаем реализовывать инициативу по денежному обеспечению своих сотрудников, защищающих независимость Украины. Эти обязательства Компания взяла на себя с первых дней полномасштабного военного вторжения россии. Каждому сотруднику, который был зачислен в ряды ВСУ выплачивается и будет в дальнейшем выплачиваться заработная плата в ее 100% объеме», - отмечают в ГК «Прометей».

Уточняется, что это решение без ограничения касается всех военных, так или иначе участвующих в боевых действиях и вне зависимости от срока службы, воинского звания и т.д.

Кроме этого, в случае получения ранения или любой другой травмы во время службы, Компания финансирует лечение сотрудника. В случае гибели работника на службе, «Прометей» берет обязательство предоставлять материальную помощь семье погибшего.

Напоминается также, что ГК «Прометей» осуществляет поддержку украинской армии и населения Николаева гуманитарными грузами. Суммарно на эти нужды было направлено 3,5 млн. грн.

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