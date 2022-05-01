Темпы эвакуации из Николаева упали, – мэр Сенкевич

Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил, что темпы эвакуации жителей из города упали.

Об этом он сообщил в интервью на телеканале «НИС-ТВ».

– Темпы эвакуации упали. Если раньше мы вывозили каждый день до 5 автобусов, даже иногда доходило до полутысячи людей, которых мы вывозили. В общем, за все время эвакуации вывезли около 16 тысяч человек нашими коммунальными автобусами. Сегодня мы перешли к тому, что вывоз проводится два раза в неделю, – отмели Сенкевич.

При этом городской голова продолжает настаивать на том, что в городе небезопасно.