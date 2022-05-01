Принцу Чарльзу подарили известную марку «Укрпочты» о российском военном корабле

Во время визита в Оттаву британский принц Чарльз получил в подарок известную марку «Укрпочты» о российском военном корабле.

Об этом сообщила посол Украины в Канаде Юлия Ковалив.

«Визит королевской семьи в нашу общину – это важный знак солидарности с украинцами в защите нашей государственности и независимости. Мы благодарны за беспрецедентную поддержку Украины Великобританией, Канадой и странами Содружества наций в противостоянии российской агрессии», - сообщила посол Украины.

Ковалив добавила, что большая честь от имени Президента Украины и украинского народа передать подарок Его Высочеству принцу Чарльзу известную марку «Укрпочты» о российском военном корабле.