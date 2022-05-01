Принцу Чарльзу подарили известную марку «Укрпочты» о российском военном корабле

Во время визита в Оттаву британский принц Чарльз получил в подарок известную марку «Укрпочты» о российском военном корабле.
Об этом сообщила посол Украины в Канаде Юлия Ковалив.
«Визит королевской семьи в нашу общину – это важный знак солидарности с украинцами в защите нашей государственности и независимости. Мы благодарны за беспрецедентную поддержку Украины Великобританией, Канадой и странами Содружества наций в противостоянии российской агрессии», - сообщила посол Украины.
Ковалив добавила, что большая честь от имени Президента Украины и украинского народа передать подарок Его Высочеству принцу Чарльзу известную марку «Укрпочты» о российском военном корабле.
«Эта марка стала символом несокрушимости духа украинцев, воли к победе и благодарности за поддержку наших партнеров. В то время как храбрые украинские военные защищают наш дом — Украину, многие наши граждане нашли убежище в Канаде, Великобритании и других странах Содружества. Поблагодарила принца за поддержку украинцев в эти сложные времена», - резюмировала Юлия Ковалив.