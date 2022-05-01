ВПЛ смогут получить денежную помощь сразу на железнодорожных вокзалах

Украинцы, выезжающие из зоны проведения боевых действий, а также городов, которые в оккупации или окружении, смогут получить от государства денежную помощь непосредственно во время эвакуации. Для этого «Укрзалізниця» передает данные по своим эвакуационным рейсам коллегам из «Укрпочты», для которых уже обустроены пункты выдачи наличных на вокзале во Львове. Вскоре список вокзалов расширится.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».

Этот совместный проект Офиса Президента, министерств цифровой трансформации, соцполитики, инфраструктуры, «Укрзалізниці» и «Укрпочты» призван донести до всех, кто до сих пор не решался эвакуироваться из Донбасса, что их действительно ждут. Эта программа дополняет уже запущенную ранее при поддержке ОПУ программу «Там, где вас ждут», которая позволяет в поезде подобрать и заказать варианты временного расселения.

«Эта программа призвана помочь все же эвакуироваться тем, кто подставляет жизнь под угрозу каждый день, но до сих пор не решался уехать из самых горячих точек, мол, «мы никому не нужны!» Мы не словами, а делами подтверждаем, что «нужны», — люди сразу получают «живые» подъемные средства, к тому же еще в поезде подаются заявки на размещение, а по прибытии ждут представители местных властей с транспортом, чтобы сразу отвезти на поселение.

«С самого начала программы мы видим, что забота государства дает свой результат : только за вчера около 400 человек из-под линии огня из Донбасса все же выехали эвакуационными вагонами «Укрзалізниці», а до того последние недели этот дневной показатель был в пределах 100-150,»— говорит руководитель пассажирского направления «Укрзалізниці» Александр Перцовский,.

«Выплата денежной помощи эвакуируемым людям— очередной пример сотрудничества двух компаний государственного сектора экономики. Это дополнительная нагрузка и на наших работников, которым приходится в режиме реального времени заниматься подготовкой выплаты средств, и для работников «Укрзалізниці», которые прямо в пути формируют сведения. Но мы именно те компании, которые имеют инфраструктуру, достаточную для реализации поставленных государством задач», — прокомментировал генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский.

Напомним, что людям, которые эвакуировались из районов проведения боевых действий, государство оказывает единовременную помощь в размере 3000 гривен на каждого ребенка или человека с инвалидностью и 2000 гривен на каждого человека старше 18 лет.

Сведения о выплате денежной помощи работники железной дороги формируют непосредственно при движении эвакуационных поездов, где следует указать количество детей и взрослых. Эти данные передаются работникам «Укрпочты», которые к моменту прибытия эвакуационного поезда на вокзал города назначения организуют все необходимое, чтобы люди сразу после выхода из поезда могли получить средства.

Пассажиры пяти эвакуационных поездов во Львов уже получили выплаты на общую сумму 340 тысяч гривен.