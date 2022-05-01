Николаевские морпехи тренировались проводить штурм в городских условиях

Николаевские морские пехотинцы проводили занятия по штурму в городских условиях.

Об этом сообщается на Facebook-странице 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

«Николаевские морпехи 36-й отдельной бригады морской пехоты совершенствуют навыки штурмовых действий подразделения в городе, в частности, «зачистку» зданий и помещений. Для нас военное мастерство, добытое постоянной упорной тренировкой, высокие идеалы и верность собратьев по оружию являются безусловными составляющими победы! Верные всегда!» – говорится в сообщении.