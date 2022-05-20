Рабочие «Николаевоблтеплоэнерго» смонтировали системы очистки воды для детской больницы и зоопарка

Специалисты ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» и дальше, кроме своих прямых обязанностей – подготовки к отопительному сезону, продолжают помогать городу в военное время. Да, силами специалистов продолжается установка систем обратного осмоса воды с предварительной фильтрацией.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

На днях модульные станции смонтированы для хозяйственных нужд Городской детской больницы №2 и Николаевского зоопарка. Установленные системы будут очищать 200-250 л/час. Они переданы на благотворительных началах АО «Ищенко, Светлицкий и партнеры» при координации Александра Козака.

- Вопрос отладки водоснабжения в городе остается актуальным. И пока над его решением работает городская власть во главе с Александром Сенкевичем совместно со всеми службами, важно, чтобы организации и предприятия, наиболее нуждающиеся в питьевой воде, были ею обеспечены. ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» очень благодарно всем нашим коллегам, волонтерам и благотворителям, которые с пониманием отнеслись к ситуации и передают городу такие необходимые модульные станции обратного осмоса воды с предварительной фильтрацией. Это еще раз доказывает, что украинцы могут все, – комментирует директор предприятия Николай Логвинов.

Напомним, ранее модульные станции очистки воды были установлены на базе ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» для нужд населения по адресам: ул. Николаевская, 5-я и ул. Лазурная, 30.