В «Дії» появилась возможность оформить пособие по безработице

В приложении «Дія» добавили новую услугу: граждане, потерявшие работу из-за войны, смогут оформить статус безработного и получать ежемесячную материальную помощь.

Об этом «Дія» сообщила в своем Тelegram-канале.

Воспользоваться услугой смогут украинцы, которые были официально трудоустроены, но потеряли работу из-за войны или не могут продолжать деятельность как ФЛП через военное положение и зарегистрированы на временно оккупированных территориях или там, где ведутся активные боевые действия.

Чтобы активировать услугу необходимо выбрать раздел «Услуги» и пункт «Помощь по безработице». Далее необходимо подтвердить, что вы действительно потеряли работу и не являетесь студентом дневной формы обучения. После чего выберите город и центр занятости, в котором хотите получить статус. При необходимости оставьте свои паспортные и контактные данные, выберите периодичность получения выплат и карту єПідтримки, на которую будет начисляться помощь.

После обработки вашей заявки работниками центра занятости, вы получите push-уведомление об этом в приложении.

«Помогайте друг другу в непростое время и берегите себя», - добавили в сообщении.

Напомним, что ранее в «Дії» запустили гранты для пострадавшего от войны малого бизнеса.