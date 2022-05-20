На Николаевщине засеяли около 86% запланированных земель – местами работы ведут даже в «серой зоне»

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в области засеяли около 86% той земли, которая была запланирована.
Об этом шла речь в эфире Ukraine Media Center.
– Согласно докладам глав РГА, где возможно, где нет оккупантов, на 85-86% посеялись. Я был на первой линии и скажу, что даже в «серой зоне» на некоторых участках фронта тракторы работают, и обрабатывается земля. Но есть проблемы с реализацией, логистикой и топливом, – отметил Ким.
По его словам, на данный момент фермеры увеличивают количество складов, чтобы, в случае отсутствия возможности для экспорта собранный урожай было, где хранить. При этом глава ОВА пообещал, что власть будет помогать вывозить зерно.
– Но, я думаю, фермеры ждут, что в ближайшее время наши военные выгонят оккупантов из Украины. Они немного подождут и смогут также экспортировать через Черное море, – резюмировал Виталий Ким.