На Николаевщине засеяли около 86% запланированных земель – местами работы ведут даже в «серой зоне»

Фото: иллюстрация Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в области засеяли около 86% той земли, которая была запланирована.

Об этом шла речь в эфире Ukraine Media Center.

– Согласно докладам глав РГА, где возможно, где нет оккупантов, на 85-86% посеялись. Я был на первой линии и скажу, что даже в «серой зоне» на некоторых участках фронта тракторы работают, и обрабатывается земля. Но есть проблемы с реализацией, логистикой и топливом, – отметил Ким.

По его словам, на данный момент фермеры увеличивают количество складов, чтобы, в случае отсутствия возможности для экспорта собранный урожай было, где хранить. При этом глава ОВА пообещал, что власть будет помогать вывозить зерно.