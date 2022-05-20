В США запустили космическую капсулу Starliner, которая в будущем сможет доставлять людей на МКС

Американская компания Boeing 19 мая отправила в испытательный полет к МКС капсулу Starliner.

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на The Verge.

На борту капсулы находится манекен по имени Роузи, а также датчики для сбора данных. Они помогут определить, каким будет полет для будущего экипажа.

Starliner будет находиться на МКС в течение пяти-четырех дней, после чего отстыкуется и вернется на Землю. Приземление будет происходить в одном из пяти возможных мест, включая ракетный полигон White Sands в Нью-Мексико. Впервые Boeing предприняла попытку запустить Starliner в 2019 году, но тогда капсула не смогла состыковать с МКС из-за ошибок программного обеспечения. Вторая попытка была запланирована на август 2021 года, но была отменена.

NASA стремится сертифицировать Starliner как дополнительный к SpaceX способ доставки астронавтов на МКС.