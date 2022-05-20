Центры для сдачи абитуриентами мультитеста появятся в 23 странах Европы

Пункты для проведения национального мультипредметного теста будут работать в 23 странах Европы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

В настоящее время подтверждены договоренности со многими европейскими партнерами, а значит, украинцы, вынужденно покинувшие свою Родину из-за войны, смогут поступить в желанные заведения высшего образования.

Провести тестирование запланировано в таких странах: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Молдова, Нидерланды, Германия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Венгрия, Франция, Хорватия, Чехия и Швеция.

НМТ за границей будет проведено так же, как и в Украине, то есть в специально оборудованных компьютерных центрах, где с участниками будут работать украиноязычные педагоги, обученные украинскими экспертами. Следовательно, вступительные испытания традиционно будут проходить на основе прозрачности и справедливости независимо от того, где именно участники их будут сдавать.